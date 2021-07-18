شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب السباحة للقرية الأولمبية بطوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب السباحة إلى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية، التى تنطلق فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، حيث تم تسجيل دخولهم القرية الأولمبية، وتم تسكينهم فى الغرف المخصصة لهم.

وتأهل فى السباحة كل من، فريدة عثمان، مروان القماش، وعلى خلف الله، وفى السباحة التوقيعية تأهل منتخب الآنسات الذى يضم 12 اسماً سيختار منهم 8 لاعبات+ لاعبة احتياطى وهم مريم عبدالله وشهد عبدالله ونديم برسوم وأمينة الفقى و هنا هيكل وسندس محمد ونور سيف الدين وفريدة رضوان ونهال سعفان وجيداء أشرف وملك طوسون.

وتعد بعثة طوكيو هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيا مقسمين إلى 86 لاعبا و 48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا وفقا لما أرسلته اللجنة الأولمبية إلى نظيرتها الدولية

ومقارنة بالبعثة السابقة التى كانت هى الأكبر عددا، والتى أقيمت فى طوكيو، فكان عددها 119 لاعبا ولاعبة، وبالتالى تكون طوكيو هى الأكبر عددا .



فريدة عثمان فى القرية الاولمبية