شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الرجاء المغربي معروض على الزمالك بالمجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك ترشيحاً من بعض وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع إلياس الحداد، مدافع الرجاء المغربى، بالمجان لاسيما أن عقده مع ناديه ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق له الرحيل بنهاية مبارياته مع الرجاء، بجانب أن الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعلم قدرات اللاعب وسبق له تدريبه، كما أن الصفقة لن تكلف القلعة البيضاء أموالا كثيرة حال الموافقة عليها.
من ناحية أخرى، استقر كارتيرون على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة.
ويحصل لاعبو الزمالك على إجازة أول يوم عيد الأضحى بعدها ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق، لاسيما إن الزمالك كان حصل على راحة من التدريبات لمدة 11 يومًا بعدما تم تأجيل مواجهة غزل المحلة، وعاد الفريق للتدريبات أول أمس الجمعة.
فى سياق آخر، ينتظم المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادى الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برنامج تأهيل خاص لبن شرقى من أجل العمل على تعويض فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب، وعدم انتظامه فى التدريبات التى عادت يوم الجمعة الماضى، بعد 11 يوما إجازة للفريق.