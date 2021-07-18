مدافع الرجاء المغربي معروض على الزمالك بالمجان

من ناحية أخرى، استقر كارتيرون على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة.

ويحصل لاعبو الزمالك على إجازة أول يوم عيد الأضحى بعدها ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق، لاسيما إن الزمالك كان حصل على راحة من التدريبات لمدة 11 يومًا بعدما تم تأجيل مواجهة غزل المحلة، وعاد الفريق للتدريبات أول أمس الجمعة.

فى سياق آخر، ينتظم المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستقام فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب نادى الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ووصل أشرف بن شرقي إلى القاهرة مساء أمس، السبت، قادما من المغرب بعد قضاء إجازته أثناء فترة التوقف المحلي الحالية مع أسرته.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون برنامج تأهيل خاص لبن شرقى من أجل العمل على تعويض فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعب، وعدم انتظامه فى التدريبات التى عادت يوم الجمعة الماضى، بعد 11 يوما إجازة للفريق.