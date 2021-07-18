شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم الحسينى رئيسا لمجلس إدارة السلاح لولاية ثانية بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، برئاسة الاتحاد فى ولاية جديدة بصحبة مجلسه بالكامل بالتزكية، فى ظل عدم ترشح أى قوائم أخرى من أسرة اتحاد اللعبة لمنافسته.

وضم المجلس قائمة الحسينى فى العضوية كلا من: محمد طارق الحسينى وأيمن منير وأحمد سمير ومدحت على وسامر محمد شريف وميرفت حسنين وأمنية محمد وياسمين سيد وناصر أمين وخالد محمد وأحمد نبيل.

ويطمح مجلس إدارة إتحاد السلاح الحالى فى حصد ميدالية أولمبية جديدة أولمبياد طوكيو 2021 فى عهد المجلس.

وتشارك بعثة مصر للعبة السلاح فى الأولمبياد بأكبر بعثة فى تاريخ اللعبة تتكون من :

المؤهلون فردي

سيف مبارزة رجال:-

محمد السيد

سيف سيدات:-

ندى حافظ

ثانيا: المؤهلين فرق

شيش رجال:-

علاء أبو القاسم

محمد حمزة

محمد حسام

يوسف ثناء

شيش سيدات :-

يارا الشرقاوي

نهى هاني

نورا منير

مريم الزهيري

سيف رجال:-

محمد عامر

زياد السيسي

مهاب سامر

مدحت معتز