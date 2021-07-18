شكرا لقرائتكم خبر عن "استادات الوطنية": نقدر دور الأهلى والزمالك فى إثراء الرياضة ونبذ التعصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشآت عن تقديرها لقطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، لدورهما الكبير فى إثراء الرياضة المصرية ورفع راياتها عالياً في المحافل القارية والدولية.

كما يتقدم مجلس إدارة الشركة بكل آيات التقدير والامتنان للقطبين، الزمالك والأهلي لنبذهما التعصب، والارتقاء بالمواقف التى تحض على رفع منسوب الوعي القيمي والوطني، بجانب دورهما المجتمعي البارز في هذا الصدد.