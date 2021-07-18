شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يخسر أمام الأرجنتين ويحتل المركز الـ12 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من الأرجنتين بنتيجة 3/0 فى آخر لقاءاته بتحديد المراكز ببطولة العالم ببلجيكا وهولندا ليحتل المركز الثانى عشر فى ترتيب المسابقة.
وتلقى منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة من هزيمة أمس من نظيره التركى بنتيجة 1/3 فى إطار تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر ليلعب على المركزين الـ 11 و 12.
وخسرمنتخب شابات الكرة الطائرة من نظيره البيلاروسي فى تمهيدى تحديد المراكز بنتيجة 0/3 الأربعاء الماضى، فى ثانى مواجهات تحديد المراكز .
ونجح منتخب شابات الطائرة فى الفوز الثلاثاء على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 2/3 فى أولى لقاءاته بتحديد المراكز.
واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول.
وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل الماضية قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 2/3 السبت.
وتضم قائمة المنتخب كلا من:
1- مى محمود فؤاد
2- آية النادى
3- فريدة الحناوى
4- مريم ثابت
5- لوجين ياسر
6- آيات ياسين
7- نور إيهاب
8- ندى مرجان
9- سلمى يوسف
10- سابين حسن
11- ملك البحيرى
12- فرح العايدى