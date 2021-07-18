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كل ما تريد معرفته عن موعد انتخابات اتحاد الكرة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تترقب أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإعلان عن موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة خاصة أنه من الطبيعى أن يتم الدعوة لها خلال الأيام المقبلة، وفقا للائحة اتحاد الكرة.

س: متى ينتهى عمل اللجنة الحالية باتحاد الكرة؟

ج: ينتهى عمل اللجنة الثلاثية الحالية يوم 31 يوليو الجارى، وفقا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

س: هل هناك احتمالية لمد عمل اللجنة عاما آخر؟

ج: لا.. لن يسمح فيفا بمد عمل اللجنة عاما جديدا خاصة أن اتحاد الكرة تديره لجان معينة منذ يوليو 2019.

س: وماذا عن أنباء المد لمدة شهر إضافى؟

ج: يعتبر هذا الأمر هو الأقرب نظرا لإقامة أولمبياد طوكيو وانتهائها يوم 8 أغسطس المقبل، لذا سيتم المد للجنة الحالية لمدة شهر على أقصى تقدير حتى يتم فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات.

س: هل تم اعتماد لائحة اتحاد الكرة الجديدة؟

ج: لم يتم اعتماد اللائحة الجديدة حتى الآن، ففى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الثلاثية إرسال اللائحة لوزارة لاعتمادها، نفت الوزارة ذلك ولم تتسلم اللائحة حتى الآن لاعتمادها.

س: وماذا عن موقف وزارة الرياضة؟

ج: أكد أشرف صبحى وزير الرياضة أكثر من مرة بأن انتخابات الاتحادات والأندية ستقام فى موعدها عقب الدورة الأولمبية وهناك اتحادات بالفعل أجرت الانتخابات مثل اتحاد السلة والسباحة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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