شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موعد انتخابات اتحاد الكرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تترقب أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الإعلان عن موعد انتخابات اتحاد الكرة المقبلة خاصة أنه من الطبيعى أن يتم الدعوة لها خلال الأيام المقبلة، وفقا للائحة اتحاد الكرة.س: متى ينتهى عمل اللجنة الحالية باتحاد الكرة؟
ج: ينتهى عمل اللجنة الثلاثية الحالية يوم 31 يوليو الجارى، وفقا لقرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".س: هل هناك احتمالية لمد عمل اللجنة عاما آخر؟
ج: لا.. لن يسمح فيفا بمد عمل اللجنة عاما جديدا خاصة أن اتحاد الكرة تديره لجان معينة منذ يوليو 2019.س: وماذا عن أنباء المد لمدة شهر إضافى؟
ج: يعتبر هذا الأمر هو الأقرب نظرا لإقامة أولمبياد طوكيو وانتهائها يوم 8 أغسطس المقبل، لذا سيتم المد للجنة الحالية لمدة شهر على أقصى تقدير حتى يتم فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات.س: هل تم اعتماد لائحة اتحاد الكرة الجديدة؟
ج: لم يتم اعتماد اللائحة الجديدة حتى الآن، ففى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الثلاثية إرسال اللائحة لوزارة الرياضة لاعتمادها، نفت الوزارة ذلك ولم تتسلم اللائحة حتى الآن لاعتمادها.س: وماذا عن موقف وزارة الرياضة؟
ج: أكد أشرف صبحى وزير الرياضة أكثر من مرة بأن انتخابات الاتحادات والأندية ستقام فى موعدها عقب الدورة الأولمبية وهناك اتحادات بالفعل أجرت الانتخابات مثل اتحاد السلة والسباحة.