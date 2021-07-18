شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر يخضع لاختبار طبى قبل المشاركة فى تدريبات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاختبار طبى تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى، لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه التى ستقام اليوم، الأحد، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، أم سيخضع لبرنامج تأهيلى.

وخرج على جبر مصابًا فى مباراة المقاولون العرب، التى أقيمت الجمعة الماضى على ملعب المقاولون، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدفين دون رد.

وجاء التشخيص المبدئى لإصابة على جبر بشد خفيف فى العضلة، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى لاستبداله وعدم استمراره داخل الملعب، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى قبل التدريب اليوم، سيتحدد بناءً عليه موقف على جبر من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

من جهته، منح اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لبيراميدز، لاعبى الفريق إجازة فى عيد الأضحى المبارك، قبل العودة والعمل على الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 23 بالدورى.

واستقر جونياس على منح اللاعبين راحة سلبية أول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته فى ثالث أيام العيد استعدادا للقاء البنك الاهلى .