شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى ينشر صورته مع أحمد فهمى بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، صورة جمعته بالفنان الأهلاوى أحمد فهمى بعد تتويج الأهلي بالنجمة الأفريقية العاشرة بالفوز على كايزر تشيفز3 /0 فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالمغرب، وذلك عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

حرص فهمى على حضور مباراة الأهلى لمساندة الفريق الأحمر فى النهائى الأفريقى للاحتفال مع الجهازالفنى ومجلس الإدارة واللاعبين، خاصة أنه يجمعه بهم صداقات قوية .