حالتا إصابة بكورونا بين لاعبي جنوب إفريقيا في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت اللجنة الأولمبية الجنوب إفريقية اليوم الأحد إصابة لاعبين اثنين من منتخب كرة القدم بجانب عضو بالجهاز الفني للفريق ، بفيروس كورونا المستجد داخل القرية الأولمبية وتم عزلهم.

وتبين إصابة اللاعبين تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي بكورونا بجانب محلل الفيديو ماريو ماشا بكورونا بينما جاءت باقي نتائج أعضاء الفريق سلبية بعد خضوعهم للاختبار مرتين.

وأكدت اللجنة الأولمبية الجنوب إفريقية ثقتها في التزام أعضاء الفريق بالمعايير الصحية.

وفي وقت سابق اليوم تم تسجيل أول حالتي إصابة بكورونا داخل القرية الأولمبية، حيث تم الكشف في البداية عن هذا الأمر من خلال وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، قبل تأكيده من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد لكن دون الكشف عن جنسية أو هوية المصابين.

كما يعاني منتخب جنوب إفريقيا للرجبي من تفشي فيروس كورونا في صفوفه ، بعد تسجيل حالة إصابة رابعة في الفريق خلال معسكره في اليابان.

وجرى عزل مدرب جنوب إفريقيا نيل باول مع حظر مشاركة الرباعي المصاب في التدريبات أو الاختلاط بباقي أعضاء الفريق.