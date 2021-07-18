وزير الرياضة يعلن إنهاء خلاف الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنهاء الخلاف الأخير بين الأهلي والزمالك بعدما سحب النادي الأبيض تهنئته للنادي الأحمر قبل أن تصدر قناة "الأهلي" بيانا رسميا تعتذره خلاله عما بدر أمس السبت.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلنت سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

من جانبه، أصدرت قناة الأهلي بيانا تعتذر فيه لإدارة نادي الزمالك عما بدر منها، مشيرة إلى أنه تم إيقاف أحد العاملين عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله.

وكان الحساب الرسمي لقناة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردَّ على تهنئة إدارة الزمالك في تغريدة جاء فيها: "ننتظركم البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي".

وقام حساب قناة الأهلي بحذف تلك التغريدة، كما حذف نادي الزمالك بيان تهنئته للأهلي من جميع حساباته وموقعه الرسمي.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي:

في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن.

تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الأتصالات الإيجابية والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا، مؤكدا على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية، وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية.

وثمن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا مؤكدًا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين لاسيما وأنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

وفي المقابل أكد الكابتن حسين لبيب على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الأجتماعي مؤخرًا والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأشار الكابتن حسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي نادي مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.