الأهلي: الخطيب استاء مما بدر من حساب القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي استاء مما بدر من الحساب الرسمي لقناة الأهلي ردا على تهنئة الزمالك بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الدرندلي إلى أن محمود الخطيب كسب الرهان على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للمارد الأحمر.

وقال الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأحد: "بلا أي مجاملات، قرار تعيين موسيماني مدربا للأهلي يُحسب لمحمود الخطيب".

وأضاف: "لا أجامل أو أنافق، الخطيب هو من اختار موسيماني واحترمنا قراره، أنا أو زملائي في مجلس الإدارة لا نفهم في كرة القدم مثله".

وعن سحب الزمالك لتهنئته للأهلي، أكد الدرندلي: "إدارة الناديين أكبر من الصغائر، الثقة موجودة بين المجلسين وهناك احترام متبادل، العلاقة جيدة بين محمود الخطيب وحسين لبيب".

وتابع: "العلاقة الجيدة مع إدارة الزمالك لن تتأثر من الموقف الأخير، يجب أن ننظر للأمور الإيجابية وعدم البحث عن التصرفات الفردية".

وأتم قائلا: "صفحات التواصل الاجتماعي لا تدر من خلال النادي، ومحمود الخطيب أعرب بشدة عن استياءه من هذا الموقف أثناء عودته في الطائرة، ولا نريد أن تعكر مثل هذه الأمور صفو العلاقة بين الناديين".