صفقات الاهلي | نادي فرنسي يتابع سفيان رحيمي

حرص مسئولو نادي ستراسبورج الفرنسي، على حضور مباراة فريق الرجاء الرياضي ومضيفه أولمبيك أسفي، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الاحترافي المغربي، لمتابعة الثنائي لاعب الأخضر سفيان رحيمي، ولاعب الفريق المسفيوي وليد الصبار.

ويعتبر سفيان رحيمي هدف النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويسعى للتعاقد معه بناء على طلب المدير الفني بيتسو موسيماني بعد أن أبدى إعجابه به ورغبته في تدعيم الخط الهجومي للمارد الأحمر.

وسافر مدير التعاقدات بالنادي الاهلي أمير توفيق، إلى المغرب رفقة بعثة المارد الأحمر لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل فتح خط المفاوضات مع الرجاء المغربي، تمهيدًا للتعاقد مع رحيمي.

وتابع مسئولو النادي الفرنسي، المباراة ودونوا كل كبيرة وصغيرة تخص سفيان الرحيمي ووليد الصبار وإعداد تقرير مفصل عنهما تمهيدًا للتعاقد معهما في حال الاقتناع بمؤهلاتهما خلال الميركاتو الصيفي 2021، حسبما ورد بموقع سبورت 360 المغربي.

ولم يظهر سفيان رحيمي بمستواه المعهود خلال مباراة أولمبيك أسفي نتيجة الارهاق الذي بات يشتكي منه هذا الأخير جراء توالي مباريات الفريق الأخضر ما استنزف المجهود البدني للاعب الرجاوي الذي وقع على موسم مميز.

وتألق سفيان رحيمي مع الرجاء المغربي هذا الموسم وقاد فريقه للتتويج ببطولة الكونفيدرالية الافريقية بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف، وسجل خلال البطولة 5 أهداف منهم هدفين من ضربات الجزاء.

كما ينافس على هداف البطولة المحلية الدوري المغربي، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 13 هدف، يسبقه زميله بالفريق الكونغولي بين مالانجو برصيد 16هدف، بالتساوي مع مهاجم الوداد المغربي أيوب الكعبي.