صفقات بيراميدز | التعاقد مع حارس الزمالك مقابل تراوري

يسعى مسئولو نادي بيراميدز لإجراء صفقة تبادلية مع نادي الزملك، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بالتعاقد مع أحد حراس مرمى القلعة البيضاء، مقابل لاعب من النادي السماوي.

وطلب مسئولو بيراميدز من الزمالك التعاقد مع أحد حراس مرمى نادي الزمالك محمد عواد أو محمد أبو جبل، تاركين الحرية للجنة الزمالك المؤقتة لتحديد أحدهما، في ظل تقارب مستوى الثنائي وتألقهما.

يأتي ذلك في ظل رغبة بيراميدز بتعويض حارس الفريق أحمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في مباراة الفريق أمام إنبي ببطولة الدوري الصري الممتاز، اضطر على اثرها مغادرة الملعب في الدقيقة 30، وأظهرت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويخشى بيراميدز تأخر عودة الشناوي إلى الملاعب، إذ يحتاج لأكثر من 6 شهور من أجل التعافي من الإصابة وقد يفقده لأكثر من نصف موسم خلال الموسم المُقبل، وقد يصبح في أزمة حال غياب أو إصابة شريف إكرامي إذ أن البديل الحارس الصاعد عبدالرحمن أيمن، مع تجميد المهد سليمان.

وعرض بيراميدز إبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بالحصول على حارس مرمى، مقابل التنازل عن جناح الفريق إيريك تراوري، خاصة وأن الأبيض كان يرغب في التعاقد معه من قبل.