شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: توجت بـ4 بطولات أفريقيا.. وثنائية أفشة وشريف امتداد لأجيال كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلي، أن منظومة القلعة الحمراء ككل أهم عامل فى تحقيق النجاح والتتويج بالبطولات، وقال رامى ربيعة فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2، "توجت بـ 4 ألقاب فى دورى أبطال أفريقيا، ولا يوجد غير النادى الأهلى الذى يمكنه حصد البطولات باستمرار بهذا الشكل كل شىء داخل منظومة الأهلى يساعد على النجاح".

وأضاف ربيعة، "كايزر تشيفز فريق محترم وأخرج فرقا كبيرة من البطولة، وكان هدفنا خطف هدف مبكر، والطرد ريحنا بشكل أكبر، وإقامة النهائى من مباراة واحدة أفضل، لأن الضغط العصبى فى مباراتين وعامل الحظ يصعبان المهمة كثيراً".

وتابع مدافع الأهلى، "لاعب الكرة داخل منظومة الأهلى لا يهتم بالكلام السلبي، وفى النهاية يكون الحساب آخر الموسم وماذا حققت خلاله، أحياناً نواجه سوء حظ ونخوض مباريات بأداء دون المستوى، لكن العبرة بالنهاية.

وأضاف ربيعة، "اللاعبون الآن أصبح لديهم رغبة فى التتويج، وشعروا بأن هذا الجميل سيتعرض للظلم لو لم يحصد ألقاباً، وكانت لدينا رغبة فى إثبات أنفسنا دون النظر من سيلعب ومن سيجلس على دكة البدلاء.

وعن ثنائية أفشة وشريف قال ربيعة، "كل جيل تظهر فيه ثنائيات بينها تفاهم، وأفشة ومحمد شريف يعرفان بعض منذ فترة طويلة قبل الأهلي، ويخدمان الفريق ككل، ومع مساندة زملائهم يحققون نجاحاً كبيراً، نجتمع مع بعض قبل البطولة كلاعبين أصحاب خبرات لنوصل للاعبين أهمية المباريات.

واختتم ربيعة قائلا، "طموحات جماهير الأهلى فى التتويج باللقب الـ 11 حافز لنا ولكننا الفترة المقبلة سنركز على بطولة الدوري".