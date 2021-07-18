شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: إنبي وش السعد على لاعبي الأهلي وشريف مهاجم من طراز فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، مدرب الأهلى السابق، أن الطرد الذى تعرض له لاعب كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالأمس أمام الأهلي كان كلمة السر فى تحول المباراة وفوز الأهلى باللقب. وقال يوسف فى تصريحات عبر برنامج "60 دقيقة" على قناة أون سبورت 2، "طرد لاعب كايزر تشيفز كان نقطة التحول فى مباراة نهائى أفريقيا، الأهلى قبل ذلك الطرد كان يحاول ولكنه لم يخلق فرصاً حقيقية، وبعد الطرد فى الشوط الأول الأهلى قدم شوطا ثانيا مختلفا".

وأضاف يوسف، "أحيى موسيمانى على تغيير أيمن أشرف لحصوله على إنذار، لأنه كان من الوارد أن يتعرض للطرد فى أى لحظة، محمد شريف أيضاً كل يوم يثبت للجميع أنه لاعب كبير، وإنبى دائماً وش السعد على اللاعبين، مثلاً أكرم توفيق قادم من إنبى وصنع بالأمس أسيست عالمي، وشريف يسجل أهدافاً متنوعة بدماغه أو بمراوغة المدافعين أو بسرعات فى مساحة وهذا يؤكد أننا أمام رأس حربة سينهض كثيراً بمنتخب مصر، ولديه قدرات عالية جداً وطموح".

وأشار مدرب الأهلى الأسبق إلى أن أفشة أثبت أنه لاعب مميز جداً وهو أيضاً من إنبى وكذلك حمدى فتحي، ودربت أفشة فى بتروجت، وكرة أفشة أثبتت أن اللاعبين ليس بينهم أنانية، كل منهم يريد أن يمنح الآخر أفضل شىء، بطولة مميزة جعلت الأهلى ينفرد بزعامة الأندية ومتأكد أن اللاعبين من اليوم سيبدأون التفكير فى الدوري.

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق فى الدقيقة 52، ومحمد مجدى أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو فى شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها فى الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقى فى الدقيقة 74 من زمن المباراة.