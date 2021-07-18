شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف لا يسجل بالصدفة.. شاهد بالفيديو تكنيك هداف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد الأهلي ضالته الهجومية فى محمد شريف، نجم هجوم الفريق، والذى أثبت أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليساعد فريقه فى الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل محمد شريف العديد من الأهداف الحاسمة ليساعد فريقه فى اقتناص الأميرة السمراء آخرها هدفه فريقه الأول فى مواجهة كايزر تشيفز بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التي حسمها الأهلي بثلاثية نظيفة، ويعتلي محمد شريف قائمة هدافي الأهلي فى الدوري برصيد 15 هدفا، وكذلك يعتلى قائمة هدافي الأهلي فى أفريقيا برصيد 6 أهداف، محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 40 مباراة، من بينها 23 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 22 هدفا، بواقع 15 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو.

المثير أن محمد شريف لا يكتفي يالتسديد عندما يواجه المرمى ولكن اهدافه اثبتت أن له تكنيك خاص في التسجيل، وهو ما ظهر في هدفه أمام كايزر تشيفز حيث وضع الكرة من فوق حارس المرمى لحظة خروجه، وهو ما حدث أيضاً في هدفه الملغى بمواجهة المقاصة بالدوري العام قبل ان يتم الغائه بداعي التسلل.