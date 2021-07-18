شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تتدخل لإنهاء الخلاف بين الأهلى والزمالك حول بيان التهنئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التى تهدف للمزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن، تدخلت وزارة الشباب والرياضة بالاتصالات الإيجابية لإنهاء الخلاف بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك حول بيان التهنئة، بعد تتويج الأهلى بدوري أبطال أفريقيا لتأكيد العلاقة التاريخية التى تربط قطبى الرياضة المصرية.

وعبر مسئولو الأهلى عن تقديرهم لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية، خاصة الأندية التى تمثل مصر فى المحافل الخارجية، مثمنين تهنئة مجلس إدارة الزمالك للنادى الأهلى وجماهيره بمناسبة الفوز بدورى أبطال افريقيا، وتقديرهم الكامل لهذه المبادرة الطيبة فى ظل الروح التى تسود بين القطبين لاسيما أنهم يرفضون أى تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة بل ويأملون فى المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة.

من جانبهم، أكد مسئولو الزمالك تقديرهم للاتصالات التى جرت لتوضيح بعض وجهات النظر، والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادى الأهلى لشقيقه الزمالك وتثمين التهنئة التى تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

وأكد مسئولو الزمالك أن كل إنجاز يحققه أى نادٍ مصرى يصب فى مصلحة الرياضة المصرية، وأن الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية فى كل الألعاب الرياضية.