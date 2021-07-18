شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى للزمالك يحدد وديات الفريق بين أندية الإسكندرية والخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، نتيجة المفاوضات التى يقوم بها الجهاز الإدارى مع بعض فرق الإسكندرية والفرق التى ستقيم معسكرات هناك خلال الفترة المقبلة، لتحديد الطرف الثاني فى المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما الزمالك فى معسكر الإسكندرية المقرر انطلاقه الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل.

ويقوم الجهاز الفني والإداري بالزمالك بالتفاوض مع فرق من الإسكندرية والفرق التي ستخوض معسكرات في الإسكندرية فى نفس التوقيت، بالإضافة لبعض الفرق الخليجية التي تعسكر في الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، لخوض مباراتين وديتين بعدما حدد الجهاز الفني يومي 26 و 29 يوليو الجاري لخوض الوديتين قبل مباراة المحلة.

من ناحية أخرى، حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع أفراد جهازه المعاون أهداف معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لعودة استئناف الفريق مبارياته فى مسابقة الدورى.

وأكد كارتيرون مع أفراد جهازه المعاون أن الهدف من معسكر برج العرب هو رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، خاصة أنه سيكون هناك تلاحم مع الموسم الجديد، مع تطوير بعض الجوانب الفنية التى لم يستطع العمل على تطويرها بسبب ضيق الوقت فى الفترة الماضية.

وشدد المدير الفنى للزمالك على ضرورة استغلال معسكر الإعداد لتحديد العناصر التى سيتم السماح لها بشكل نهائى بالرحيل عن الزمالك فى نهاية الموسم، حيث سيكون المعسكر بمثابة الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين لإثبات جدارتهم لارتداء قميص الفارس الأبيض، بخلاف تجهيز اللاعبين لمواجهة غزل المحلة المقبلة والتى ستكون عقب فترة أجازة طويلة.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر كارتيرون على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة.

ويحصل لاعبو الزمالك على إجازة أول يوم عيد الأضحى بعدها ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق، لاسيما إن الزمالك كان حصل على راحة من التدريبات لمدة 11 يومًا بعدما تم تأجيل مواجهة غزل المحلة، وعاد الفريق للتدريبات أول أمس الجمعة.