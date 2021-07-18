شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأولمبى يقررون صيام يوم عرفة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر لاعبو منتخب مصر الأولمبى صيام يوم عرفة غدا، الاثنين، فى اليابان، وأبلغ اللاعبون الجهاز الفنى والطبى بالقرار، لذا تقرر تعديل النظام الغذائى للفريق بحيث يتضمن وجبتىّ الإفطار والسحور فقط.

وتقيم بعثة المنتخب الاولمبى في الدور الخامس بفندق الاقامة ويصعد الفريق إلي الدور 22 لتناول الطعام وعدا ذلك ممنوع التحرك بناءً على تعليمات اللجنة المنظمة ومنعا لاختراق الفقاعة الطبية.