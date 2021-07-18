شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب الأولمبى يقررون صيام يوم عرفة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر لاعبو منتخب مصر الأولمبى صيام يوم عرفة غدا، الاثنين، فى اليابان، وأبلغ اللاعبون الجهاز الفنى والطبى بالقرار، لذا تقرر تعديل النظام الغذائى للفريق بحيث يتضمن وجبتىّ الإفطار والسحور فقط.
وأدى المنتخب الأولمبي مرانه اليوم علي أحد الملاعب المخصصة للتدريب استعدادا لمواجهة اسبانيا الخميس المقبل في مستهل مشواره في اولمبياد طوكيو.
جاء المران تكتيكيا في المقام الأول وخصصه الجهاز الفني لطريقة اللعب أمام الاسبان بعد متابعة الجهاز للقاء الأمس بين اسبانيا واليابان الودي ومن المقرر أن يتناول الجهاز الفني الامر بالتفصيل في محاضره فنية غدا مع اللاعبين .
وشارك جميع اللاعبين في التدريب اليوم وشهد اصرار وجديه من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفني، وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي اكد ان الجهاز الفني لايفكر الان سوي في مباراة اسبانيا فقط باعتبارها بداية المشوار ونسعي ان تكون قوية.
فى السياق ذاته، أجرى الجهاز الفني واللاعبين مسحة طبية للكشف عن كورونا وهي المسحة التي تجري يوميا باشراف الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب.