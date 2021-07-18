شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هند العطار لاعبة الطائرة: محمد صلاح نجمى المفضل ولو حد عاكسنى بتخانق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "هند العطار" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الإبتكار فى الفيديوهات.

ورق العنب.

محمد صلاح.

تامر حسنى.

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مهندسة.

أنا بتخانق مع اللى بيعاكسنى.

مفيش حد معين.

الكاجوال.

شخص رياضى أفضل.