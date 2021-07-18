شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بعبع 5 فرق "سنة أولى نهائى أبطال" بعد التتويج بالنجمة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الأهلى تخصص فى الإطاحة بالفرق التى تخوض نهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى فى تاريخها عقب فوزه على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية دون د، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

الأهلي سبق وواجه 5 فرق في النهائي تأهلت لأول مرة فى تاريخها، وهي الهلال السوداني وماميلودي صن داونز والقطن الكاميروني والصفاقسى التونسى وكايزر تشيفز، ونجح فى حصد اللقب بالمرات الخمس محققاً العلامة الكاملة.

وتوج الأهلى بنسخة 1987 أمام الهلال السوداني الذى تأهل لأول مرة فى تاريخه وقتها لنهائى البطولة، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 2-صفر.

كما توج الأهلى بنسخة 2001 مع صن داونز الجنوب أفريقى الذى تأهل وقتها للنهائى لأول مرة فى تاريخه، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر.

وتوج الأهلى بنسخة 2006 على حساب الصفاقسى التونسي الذى تأهل وقتها للنهائى لأول مرة فى تاريخه، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى رادس بنتيجة 1-صفر.

كما توج الأهلى بنسخة 2008 على حساب القطن الكاميروني الذى تأهل وقتها للنهائى لأول مرة فى تاريخه، حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-صفر، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 فى مباراة العودة بجاروا.

وأخيراً توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذى تأهل لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب