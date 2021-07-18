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شوبير يحتفل بتتويج الأهلى ببطولة أفريقيا مع "أوفا".. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بحصول الأهلي على لقب أفريقيا أمس للمرة الـ 10 فى تاريخه، ونشر صور تجمعه مع ابنه مصطفي حارس مرمي الأهلي عبر الصفحة الرسمية له في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"

ونشر شوبير صورة تجمعه مع مصطفي وصورة أخرى بمفرده مع ميدالية أفريقيا وكتب عليها: "ميدالية العاشرة مبروك يا بطل وعقبال اللي جاي".

احمد شوبير

احمد شوبير

 

شوبير بميدالية افريقيا
شوبير بميدالية افريقيا

 

شوبير ومصطفي
شوبير ومصطفي

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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