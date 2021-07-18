شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحتفل بتتويج الأهلى ببطولة أفريقيا مع "أوفا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، بحصول الأهلي على لقب أفريقيا أمس للمرة الـ 10 فى تاريخه، ونشر صور تجمعه مع ابنه مصطفي حارس مرمي الأهلي عبر الصفحة الرسمية له في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"

ونشر شوبير صورة تجمعه مع مصطفي وصورة أخرى بمفرده مع ميدالية أفريقيا وكتب عليها: "ميدالية العاشرة مبروك يا بطل وعقبال اللي جاي".

احمد شوبير



شوبير بميدالية افريقيا