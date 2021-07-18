شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. اتحاد الطاولة يكشف سر مشاركة هنا جودة مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة، خلال الساعات الماضية، تسلمها بطاقة المشاركة مع المنتخب فى دورة الألعاب الأولمبية، التى تنطلق فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل، وهو ما أثار الجدل فى ظل تأكيد الاتحاد أن الاختيار يتم بناءً على قواعد وشروط، لم تتوافر فى اللاعبة، حتى إنه تم إعلان قائمة المشاركين والتى خلت من اسمها.

وخلال الأسابيع الماضية نشبت أزمة بعدما ناشدت هنا جودة مسئولى الرياضة والاتحاد للمشاركة فى الأولمبياد معتمدة على النتائج التى تحققها فى البطولات المحلية أمام منافسيها رغم صغر سنها، إلا أن الاتحاد خرج وقتها وأصدر بياناً أن المشاركة تكون بناءً على شروط محددة، ثم أعلن القائمة المشاركة والتى ضمت الثلاثى دينا مشرف، ويسرا حلمى، بالإضافة إلى فرح عبد العزيز، على مستوى السيدات، وعلى مستوى الرجال تم اختيار الرباعى أحمد صالح، ومحمد البيلى، بالإضافة إلى الشقيقين عمر عصر وخالد عصر، دون اسم اللاعبة هنا جودة.

وبعد إعلان اللاعبة تسلم بطاقة المشاركة، حرص الخليج 365 على التواصل مع مسئولى اتحاد تنس الطاولة لكشف سبب مشاركتها وسفرها مع البعثة إلى طوكيو.

وأكد معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن اللاعبة ستشارك احتياطيا، أى لن تشارك فى المنافسات، ولن تخوض مباريات، لكن سفرها جاء تحسبا لتعرض إحدى المشاركات للإصابة.

وتٌعد هنا جودة أصغر لاعبة تشارك فى أولمبياد طوكيو، حيث تبلغ من العمر 13 عاما وعدة أشهر فقط .