شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: ليس ذنب الأهلي مواجهة كايزر بالنهائي.. وأفشة عوض رحيل السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، على الادعاءات التى تقلل من حجم إنجاز النادى الأهلى بعد تتويجه بدورى أبطال أفريقيا، بعد فوزه على كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وقال طه إسماعيل عبر برنامج "بى أون تايم"، الأهلى كسب الترجى وصن داونز قبل مواجهة كايزر تشيفز، وليس ذنب الأهلى أنه واجه كايزر تشيفز.

وأشار إسماعيل إلى أن مباراة بيراميدز فى الدورى شهدت أخطاء دفاعية ساذجة من الأهلي، وهذا حدث فى مباراة سموحة التى فاز فيها سموحة على الأهلي، موسيمانى عمل على هذا، وكذلك مشاكل الكرات العرضية قلت بشكل ملحوظ.

وأضاف إسماعيل، الأهلى لم يقدر رد فعل بيراميدز، لأنه خرج من الكونفدرالية وكان يسير بشكل متعثر فى الدورى وفجأة وجد أمامه مباراة الأهلي، كانت مثل المنحة، وأيضاً الأهلى لم يحالفه الحظ فى تلك المباراة خاصة مع ركلة الجزاء التى أهدرها.

وعن أفضل لاعب فى البطولة قال طه إسماعيل، محمد شريف هو هداف الأهلى والأفضل فى البطولة، ويمكن منح هذا اللقب لقفشة من اللاعبين المؤثرين، ومع احترامى لعبد الله السعيد، لكنه أنسى جماهير الأهلى رحيل السعيد وعوض غيابه.