شكرا لقرائتكم خبر عن زميل بدر بانون على رادار المقاولون والاتحاد وسيراميكا وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد أمين، مدافع الرجاء المغربي، دائرة اهتمامات فريق المقاولون العرب الاتحاد السكندري وسيراميكا والبنك الأهلي بخلاف الأندية الصاعدة للدورى الممتاز مثل فاركو.

واقترب أمين من التواجد فى الدوري الممتاز المصرى حال وصوله لاتفاق مناسب مع نادٍ من الأندية، ويأتي اهتمام الأندية المصرية بالتعاقد مع اللاعب بعد تألق بدر بانون زميله السابق في الترجي، مع النادي الأهلي في الوقت الحالي.

ويعاني المقاولون العرب من أزمة فى خط الدفاع بعد استقبال الكثير من الأهداف خلال الموسم الجاري، كان أخرها ثنائية بيراميدز بالدوري.



محمد أمين وبدر بانون



محمد أمين

ومنح الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاعبي الفريق 3 أيام إجازة خلال عيد الأضحى المبارك، بداية من الاثنين وحتى ثاني أيام العيد الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يعود المقاولون إلى التدريبات بداية من الخميس استعداداً لمباراة المصرى المقرر إقامها 7 أغسطس المقبل.

ويعود اليوم، الأحد، فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات، بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة، عقب الهزيمة من بيراميدز في الدوري العام بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضى باستاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.