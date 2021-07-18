محمد شريف يهدى نجله لقب هداف أفريقيا والدوري وزعامة هدافى الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

محمد شريف يقود الاهلى للتتويج باللقب الافريقى العاشر

وقاد محمد شريف فريق الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.



محمد شريف يحتفل باللقب الأفريقى مع مولوده فى أول مقابلة سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.محمد شريف يحتفل باللقب الأفريقى مع مولوده فى أول مقابلة

ونشر محمد شريف، هداف النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال لقائه الأول بابنه "شريف" والذى رزق به خلال وجوده مع بعثة الأهلي فى المغرب قبل مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا ولم يتمكن من رؤيته.

محمد شريف هداف دوري أبطال أفريقيا أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفاً للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة. ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافاً لدوري الأبطال بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكيني بذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد. وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي ذهاباً وإياباً بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهاباً وإياباً في نصف النهائي.

واعتلى محمد شريف قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 15 هدفا، ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص. أرقام محمد شريف مع الاهلى أرقام محمد شريف مع الاهلى محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 40 مباراة، من بينها 23 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 22 هدفا، بواقع 15 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليوناً و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى المدير الفنى بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.

محمد شريف يعتلى قائمة هدافى الدوري