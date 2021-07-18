الامارات | اعتقال آسيوي بتهمة الاغتصاب خلال بروفة حفل افتتاح أولمبياد طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال آسيوي بتهمة الاغتصاب خلال بروفة حفل افتتاح أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة طوكيو اليوم الأحد توقيف أوزبكي يعمل في موقع خاص بالألعاب الأولمبية بعد اتهامه بالاغتصاب من قبل امرأة تعمل أيضا في لجنة الألعاب الأولمبية التي تفتتح الجمعة المقبلة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إن الأوزبكي، وهو طالب جامعي يُدعى دافرونبيك رحمتلاييف، اغتصب الضحية في العشرينات من عمرها مساء الجمعة، دون تحديد المكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعرف المشتبه به على المرأة اليابانية خلال النهار واعتدى عليها بالقرب من مقاعد المتفرجين في الاستاد الأولمبي بعد أن شاهدا بروفة لحفل افتتاح أولمبياد 2020.

وأوضحت وكالة الأنباء "كيودو" أن كليهما يعملان بدوام جزئي في إطار تنظيم الأولمبياد وعملا في الملعب، قبل مشاهدة البروفة.

ويقام الجمعة حفل افتتاح الألعاب التي تأجلت لمدة عام بسبب وباء كورونا.

واضطر المنظمون إلى منع المتفرجين من حضور جميع الأحداث الأولمبية في العاصمة اليابانية، بما في ذلك حفل الافتتاح.

كما سيتم استخدام الملعب الأولمبي (68 ألف مقعد) للحفل الختامي، وكذلك لألعاب القوى وبعض مباريات كرة القدم.

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