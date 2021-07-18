شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يُحدد أهداف معسكر برج العرب مع جهازه المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع أفراد جهازه المعاون أهداف معسكر الإعداد المغلق الذى سيقام فى برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لعودة استئناف الفريق مبارياته فى مسابقة الدورى.

وأكد كارتيرون مع أفراد جهازه المعاون أن الهدف من معسكر برج العرب هو رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، خاصة أنه سيكون هناك تلاحم مع الموسم الجديد، مع تطوير بعض الجوانب الفنية التى لم يستطع العمل على تطويرها بسبب ضيق الوقت فى الفترة الماضية.

كما شدد المدير الفنى للزمالك على ضرورة استغلال معسكر الإعداد لتحديد العناصر التى سيتم السماح لها بشكل نهائى بالرحيل عن الزمالك فى نهاية الموسم، حيث سيكون المعسكر بمثابة الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين لإثبات جدارتهم لارتداء قميص الفارس الأبيض، بخلاف تجهيز اللاعبين لمواجهة غزل المحلة المقبلة والتى ستكون عقب فترة أجازة طويلة.

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستقر كارتيرون على منح لاعبى فريقه "يوم واحد" إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق ببرج العرب فى الأسكندرية بعدها مباشرة.

ويحصل لاعبو الزمالك على إجازة أول يوم عيد الأضحى بعدها ينتظم اللاعبون فى معسكر مغلق، لاسيما إن الزمالك كان حصل على راحة من التدريبات لمدة 11 يومًا بعدما تم تأجيل مواجهة غزل المحلة، وعاد الفريق للتدريبات أول أمس الجمعة.