شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نهائيات سعيدة للأهلى على عرش أفريقيا بعد ثلاثية كايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الأهلي من لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز فى 2012 و 2013، وأخير نسختى 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي فى تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18.

وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وعلى مدار 14 نهائيا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح الأهلى فى تحقيق اللقب فى 10 مناسبات، فى رقم قياسى للفريق فى عدد مرات التتويج باللقب الأهم فى القارة السمراء، واكتفى بالوصيف فى 4 مناسبات.

1_ توج الأهلى بنسخة 1982، حيث التقى مع أشانتى كوتوكو الغاني، وانتهت مباراة الذهاب فى القاهرة بفوز الأحمر 3-صفر، بينما تعادل الفريقان فى كوماسى بنتيجة 1-1

2_توج الأهلى بنسخة 1987 مع الهلال السوداني، حيث أقيمت مباراة الذهاب بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 2-صفر.

3_توج الأهلى بنسخة 2001 مع صن داونز الجنوب أفريقى، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر.

4_ توج الأهلى بنسخة 2005 على حساب النجم الساحلي، حيث تعادل الفريقان سلبيًا فى سوسة، بينما فاز الأهلى فى القاهرة بنتيجة 3-صفر.

5_ توج الأهلى بنسخة 2006 على حساب الصفاقسى التونسي، حيث تعادل الفريقان فى القاهرة بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى رادس بنتيجة 1-صفر.

6_ توج الأهلى بنسخة 2008 على حساب القطن الكاميروني، حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2-صفر، بينما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 فى مباراة العودة بجاروا.

7_ توج الأهلى بنسخة 2012 على حساب الترجى التونسي، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب ببرج العرب بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة برادس بنتيجة 2-1

8_ توج الأهلى بنسخة 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر.

9_توج الأهلى بنسخة 2020 على حساب الزمالك، وأقيم لأول مرة بنظام المباراة الواحدة وفاز الأهلى بهدفين مقابل هدف فى القاهرة.

10_ توج الأهلى بنسخة 2021 على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد سجلها محمد شريف وأفشة وعمرو السولية.