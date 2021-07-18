شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخوض مرانه الثانى بطوكيو.. ومحاضرة فنية غدا لشرح طريقة لعب الإسبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض المنتخب الأولمبي مرانه اليوم على أحد الملاعب المخصصة للتدريب استعدادا لمواجهة إسبانيا الخميس المقبل فى مستهل مشواره بأولمبياد طوكيو.

جاء المران تكتيكيا في المقام الأول، وخصصه الجهاز الفني لطريقة اللعب أمام الإسبان بعد متابعة الجهاز للقاء الأمس بين إسبانيا واليابان الودى، ومن المقرر أن يتناول الجهاز الفني الأمر بالتفصيل فى محاضره فنية غدا مع اللاعبين.

وشارك جميع اللاعبين فى التدريب اليوم، وشهد إصرارا وجدية من الجميع لنيل ثقة الجهاز الفني، وأكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن الجهاز الفني لا يفكر الآن سوى فى مباراة إسبانيا فقط باعتبارها بداية المشوار ونسعى أن تكون قوية.

فى السياق ذاته، أجرى الجهاز الفني واللاعبين مسحة طبية للكشف عن كورونا وهي المسحة التي تجري يوميا بإشراف الدكتور ايمن زين طبيب المنتخب.

وتقيم بعثة المنتخب الاولمبى في الدور الخامس بفندق الاقامة ويصعد الي الدور 22 لتناول الطعام وعدا ذلك ممنوع التحرك.