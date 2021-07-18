شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الأهلي يغادرون إلى طوكيو للانضمام إلى المنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، خلال استعداده مع ثلاثي الأهلي صلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد الشناوى للسفر إلى طوكيو، للالتحاق ببعثة المنتخب الأولمبي للمشاركة فى الأولمبياد.



رباعي الأهلي



طاهر

وتُوج فريق الأهلي بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ونجح الأهلي في بلوغ نهائي البطولة في14 نسخة مسجلا رقما قياسيا لم يحققه أي فريق أفريقي من قبل، وتمكن من حصد اللقب الغالي في 10 مناسبات، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيضا.

وتمكن الأهلي من حصد لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين ثلاث مرات، الأولى في عامي 2005 و2006، وعاد ليكرر نفس الإنجاز في 2012 و2013، وأخيرا نسختا 2020 و2021، وعلى مدار 13 نهائيا سابقا، كما نجح الأهلي في تسجيل 35 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.