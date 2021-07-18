محمد الشناوي بعد تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة: "لسة البطولات جاية كتير"

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القاهرة - سامية سيد - عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتحقيق اللقب العاشر في تاريخ الأهلي والثاني على التوالي بدوري ابطال افريقيا، ووعد الحارس محمد الشناوي، جماهير القلعة الحمراء بمزيد من البطولات خلال الفترة القادمة، كما وجه الشكر إلى زملاؤه والجهاز الفني والإداري على المجهود للتتويج بالبطولة.

محمد الشناوى : الحمد لله تحقيق اللقب للمرة العاشرة وللسنة التانية على التوالي

وقال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تعليق على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "الحمد لله تحقيق اللقب للمرة العاشرة وللسنة التانية على التوالي.. الأهلي دائماً على القمة ولسه البطولات جاية كتير.. وعايز أشكر اللاعيبة الرجالة والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجمهور العظيم".



محمد الشناوي على فيس بوك

وتوج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ومثل تتويج المارد الأحمر باللقب القارى زيادة للهيمنة المصرية على دوري الأبطال حيث حصدت الفرق المصرية اللقب 16 مرة بواقع عشرة للأهلى وخمسة للزمالك ولقب للإسماعيلى.

وكان بإمكان الفرق المصرية زيادة رصيدها من الألقاب الأفريقية لولا خسارة الأهلى لأربعة نهائيات والزمالك لثلاثة نهائيات ونهائى وحيد لغزل المحلة ومثله للإسماعيلى.

ونجحت أندية تونس فى التتويج باللقب القارى 6 مرات بواقع أربعة للترجى ولقب للنجم ومثله للأفريقى فيما توجت أندية الكونغو الديمقراطية باللقب بواقع 5 ألقاب لمازيمبى ولقب لفيتا كلوب ، فيما توجت أندية المغرب بستة ألقاب بواقع ثلاثة للرجاء ولقبين للوداد ولقب للجيش الملكى.

وحصلت أندية الجزائر والكاميرون على خمسة ألقاب وحصدت أندية غانا وغينيا على ثلاثة بطولات ، فيما توجت أندية جنوب أفريقيا ببطولتين بواقع لقب لأورلاندو بيراتس ولقب لصن دوانز.