شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يمنح لاعبي المقاولون 3 أيام إجازة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لاعبي الفريق 3 أيام إجازة خلال عيد الأضحى المبارك، بداية من الاثنين وحتى ثاني أيام العيد الأربعاء المقبل، ومن المقرر أن يعود المقاولون إلى التدريبات بداية من الخميس استعداداً لمباراة المصرى المقرر إقامها 7 أغسطس المقبل.

ويعود اليوم، الأحد، فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، إلى التدريبات، بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة، عقب الهزيمة من بيراميدز في الدوري العام بنتيجة 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضى باستاد عثمان أحمد عثمان.

ونجح فريق بيراميدز للعودة إلى لانتصارات بعد غياب 5 مباريات في بطولة الدوري، بالفوز على نظيره المقاولون العرب بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج؛ بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.