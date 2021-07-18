شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: الأهلى لا يتأثر بخروج لاعبين.. والراحلون خسروا كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طه إسماعيل، نجم الأهلى السابق، أن الاحتراف والانتماء هما أساس العمل بالنادى الأهلي، فالاحتراف وحده لا يكفى فى القلعة الحمراء.

وقال طه إسماعيل فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، الأهلى يدمج الاحتراف مع الحب والولاء، لذلك من لا يمتلك هذه الخاصية لا ينتمى للأهلي، الاحتراف وحده لا يكفى فى النادى، ولذلك هذا الحب يجب جميع المشاكل الشخصية التى يمكن أن تحدث بين الأعضاء اخل منظومة الأهلي، والأهلى لا يتأثر بخروج لاعبين، وهناك فترات انتقالية تمر على الفريق ولكنه يعود سريعاً بفضل الحب والانتماء.

وأضاف طه إسماعيل، ممكن أوازن بين عقد احتراف تلقيته وبين النادى الأهلي، ولكن من خرج من الأهلى خسر بطولتين دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس السوبر، وماذا كسب فى النهاية، لو كل من خرج من الأهلى عمل كشف حساب سيجد نفسه خسر كثيراً.

وتابع، الحب والانتماء للأهلى لا يقدر ولذلك يتشبث به اللاعبون، وهذا يجعل الفريق مختلفا عن باقى الأندية، أسأل فى أمور كثيرة من النادى الأهلى رغم أننى لست فى موقع مسؤولية ولكنى أحب النادي، وعندما عرضوا على موسيمانى كمدرب للفريق تجاوبت مع ذلك الرأي، خاصة أن فايلر بعد أزمة كورونا لم يكن أداؤه جيداً وكان مشغولاً بأمور أخرى.

وأوضح نجم الأهلى السابق متحدثاً عن فايلر مدرب الأهلى، طلب إجازات للسفر إلى زوجته، وأردنا إنهاء هذه المشكلة، وكان يتبقى 3 أسابيع قبل نصف نهائى أفريقيا مع الوداد، والمدرب الأوروبى لم يكن ليعرف طبيعة المنافسات فى أفريقيا فى تلك الفترة القصيرة.

واختتم طه إسماعيل قائلا، موسيمانى كان يلاعب الأهلى كل سنة، ويعرف الوداد والرجاء وكل هذه الفرق، وبالتالى هو على إحاطة بكل الفرق، موسيمانى كان الأنسب لتلك الفترة يعرف أفريقيا والأهلى بشكل جيد، ولذلك وافقت سريعاً على اقتراح تدريبه للأهلي.