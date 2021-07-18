محمد الشناوى صاحب القفاز الذهبى فى أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - "مثلما وعدناكم حصدنا العاشرة".. صدق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ورفاقه عندما وعدوا بتحقيق دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخ النادى بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس.

بطولات الشناوى مع الأهلى

محمد الشناوى رفع رصيد بطولاته مع الأهلى لـ12 بطولة، مقسمة إلى 5 دورى، وبطولتى كأس مصر، بالإضافة إلى كاس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقى، بخلاف بطولتين دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى.

ولعب الشناوى مع الأهلى هذا الموسم 35 مباراة، خرح منها بشباك نظيفة فى 19 مباراة، بينما استقبل مرماه 21 هدفا.

قدرات الشناوى

يمتلك الشناوى القدرة على الزود عن مرماه وحماية عرين الأهلى فى مختلف البطولات والمحافل وإنقاذ الفريق فى أكثر من موقف بالتصدى للكرات والأهداف المحققة من الفرق المنافسة، وهو ما جعل الجهاز الفني يعتمد عليه بشكل أساسى، وفى ظل سيطرته وإحكامه فى غلق الشبكة والعارضة على المنافسين، لقبته الجماهير بالملك والأسد.

نشأة الشناوى

من مواليد 18 ديسمبر عام 1988 فى الحامول بكفر الشيخ ثم انتقل لناشئى الأهلى من سنة 2002 إلى 2009 وتدرج فى المراحل السنية، لعب محمد الشناوى عقب رحيله عن الأهلى للطلائع وبتروجت وقدم مستويات متميزة دفعت القلعة الحمراء لإعادته ليصبح نمبر وان فى الأهلى والمنتخب الوطنى، وشارك فى كل البطولات القارية والعالمية، حيث شارك مع الفراعنة فى كأس العالم روسيا 2018 وحصل على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر وأوروجواى وهو إنجاز لم يحققه أى لاعب مصرى آخر عبر التاريخ.