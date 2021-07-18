شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعد للإعلان عن أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلي للإعلان الرسمى عن صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبى كأول صفقة للموسم الجديد حيث أتمت مسئولو القلعة الحمراء الصفقة منذ فترة طويلة ولكنهم فضلوا تأجيل الاعلان عنها بسبب الانشغال بمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دوري أبطال أفريقيا ورغبة النادى فى فرض سياج من التركيز على استعدادات المارد الاحمر لحسم اللقب الأفريقى الذى نجح فى التتويج به للمرة العاشرة فى تاريخه.

توج فريق الأهلي بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، بالمباراة النهائية للبطولة القارية نسخة 2021، والتي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

سجل ثلاثية الأهلى كل من، محمد شريف حينما تلقى تمريرة سحرية من أكرم توفيق في الدقيقة 52، ومحمد مجدي أفشة بعد جملة فنية مع طاهر ومحمد شريف أنهاها المايسترو في شباك كايزر تشيفز فى الدقيقة 61، وعمرو السولية الذى تلقى تمريرة فنية بالكعب من شريف وضعها في الزاوية المستحيلة لحارس الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن ينضم كريم فؤاد لتدريبات الأهلي بعد انتهاء مباريات انبي في بطولة الدوري العام، في ظل انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري عقب الاعلان الرسمى عن الصفقة واتمامها مع إدارة نادى النجوم .

وبات كريم فؤاد ظهير أيمن نادى النجوم المعار إلى إنبي لنهاية الموسم على بعد خطوات قليلة من إرتداء قميص الأهلى خصوصا بعدما نجحت إدارة النادى الأحمر من إنهاء الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، يدفع منهم الأهلي 13 مليون فقط ،على أن يتحمل اللاعب 2 مليون يتم خصمهم من مستحقاته لدي الأهلي والنجوم.

ومن المتوقع أن يمثل كريم فؤاد إضافة كبيرة للنادى الأهلى لما يمتلكه اللاعب من مرونة كبيرة في الانتقال والتحرك بين المراكز الأمر الذى يجعله ورقة رابحة في يد الجهاز الفني يسد بها أوجه العجز والنقص خصوصا أن اللاعب ينتقل بين 5 مراكز.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت العالمي" المتخصص في إحصائيات اللاعبين فإن كريم فؤاد خاض 22 مباراة مع إنبي في الدورى خاض 6 لقاءات منهم في مركز الظهير الأيمن ولم يصنع أو يسجل أي أهداف بينما لعب 7 لقاءات في مركز وسط الملعب ونجح في صناعة هدفين.

وخاض كريم فؤاد 5 مباريات في مركز الظهير الأيسر وصنع هدفين وفى الجناح الأيمن لعب 3 لقاءات وصنع هدف وحيد بينما خاض في مركز الجناح الأيسر مباراة واحدة ولم يصنع أو يسجل أي أهداف فيها.

ويأتي إجمالي المباريات التي لعبها كريم فؤاد مع إنبي هذا الموسم 23 لقاء منهم 22 مباراة في الدورى ولقاء وحيد في كأس مصر بإجمالي 1930 دقيقة نجح خلالهما في صناعة 5 أهداف بينما حصل على ثلاثة إنذرات.