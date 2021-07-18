شكرا لقرائتكم خبر عن "الكاراتيه" يفتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد بعد تصنيف الهيئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، فتح باب الترشح للانتخابات، بعد اعتماد تصنيف الهيئات الرياضية التي لها حق الحضور، وكذلك التصويت فى انتخابات الجمعية العمومية.

من جهته أكد محمد الدهراوى أن الاتحاد الآن يصب كل تركيزه على البعثة المشاركة في الأولمبياد، والتي تطير إلى طوكيو 29 يوليو الجارى، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية بعد اعتماد تصنيف الهيئات من جانب اللجنة الأولمبية ، على ان يتم الدعوة لها ، و فتح باب الترشيح ، وكذلك تحديد موعد إقامة الانتخابات .

وتضم قائمة الكاراتيه فى الأولمبياد خمسة لاعبين وهم كل من جيانا فاروق وعلى الصاوى ورضوى سيد وفريال أشرف وعبد الله ممدوح.

وأعلن الترشح لرئاسة الاتحاد حتى الآن كل من محمد الدهراوى الرئيس الحالي للاتحاد، ومحمد المصيلحى الذى شغل عدة مناصب منها رئيس جهاز الكاراتيه في نادى الزمالك سابقا.