شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال مهدد بالجلوس على دكة المنتخب بالأولمبياد بعد استدعاء حجازى والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أسامة جلال، مدافع منتخب مصر الأولمبى ونادى بيراميدز، مهدداً بالجلوس على دكة البدلاء فى مباريات أولمبياد طوكيو التى تنطلق الخميس المقبل، بعد استدعاء الثنائى أحمد حجازى ومحمود الونش ضمن الثلاثة الكبار فى المنتخب.

وقرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، الدفع بالثلاثى محمد الشناوى ومحمود الونش وأحمد حجازى فى التشكيل الأساسى للمنتخب فى طوكيو للاستفادة من إمكاناتهم وخبراتهم الكبيرة، وهو ما يجعل أسامة جلال مهدداً بالجلوس على دكة البدلاء.

أسامة جلال وبيكهام وعبد السلام يتنافسون على مركز واحد

ويتنافس الثلاثى أسامة جلال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام على مكان واحد فى التشكيل الأساسى للمنتخب، فى حال اللعب بطريقة 3 - 4 - 3 فى جميع المباريات، حيث سيفكر الجهاز الفنى فى الاستعانة بأحدهم بجوار الونش وحجازى.

أسامة جلال يخالف التوقعات وينضم لبيراميدز

وأعلن نادى بيراميدز التعاقد مع أسامة جلال يوم 31 يناير 2021 الماضى، لتدعيم خط دفاعه خاصة وأنه صغير السن وأحد الركائز الأساسية للمنتخب الأولمبى، ورغم أن اللاعب كان قريبا من النادى الأهلى حيث وصلت المفاوضات بين القلعة الحمراء ونادى انبى لمراحل متقدمة أكثر من مرة ، نفس الامر بالنسبة للزمالك ، إلا أن اسامة جلال خالف التوقعات ووقع رسميا لبيراميدز.