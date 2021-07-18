صحيفة أفريقية تحتفي بإنجاز موسيماني.. وتؤكد: "الملك بلا منازع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

احتفت صحيفة "iol" الجنوب أفريقية، بإنجاز مواطنها بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي.

وحقق الأهلي لقب "العاشرة" بعد الإطاحة بكايزر تشيفز في مباراة النهائي، بالفوز على بثلاثية محمد شريف، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ليحقق لقب دوري أبطال أفريقيا.

ووصفت الصحيفة في تقريرها المنشور صباح اليوم الأحد، موسيماني بـ "الملك" بلا منازع، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة الثالثة في تاريخه التدريبي.

وقالت "iol": "بيتسو هو ملك مدربي كرة القدم في جنوب إفريقيا بلا منازع".

وأضافت: "أصبح موسيماني أول مدرب في التاريخ يفوز بدوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات".

جدير بالذكر أن موسيماني تولى القيادة الفنية للأهلي في شهر أكتوبر الماضي، وحقق مع الفريق الأحمر بطولة الدوري المحلي "مرة"، كأس مصر "مرة"، دوري أبطال أفريقيا "مرتين"، كأس السوبر الأفريقي "مرة" وبرونزية كأس العالم للأندية.