تقارير مغربية تكشف موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير صحفية مغربية، إن الأهلي المتوج مؤخرًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سيلتقي مع الرجاء المغربي الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل بكأس السوبر الأفريقي.

وحقق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعدما سجل ثلاثية دون رد، بينما فاز الرجاء بالكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل بنتيجة 2-1.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "البطولة" المغربية، اليوم الأحد، فإن الأهلي الفائز باللقب القاري للمرة العاشرة في تاريخه سيلتقي مع الرجاء في كأس السوبر الأفريقي بالدوحة، أحد أيام 24 أو 25 أو 26 سبتمبر 2021.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق لقب السوبر الأفريقي في نسخته الماضية على حساب نهضة بركان المغربي بالفوز عليه بهدفين دون رد سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.