بعد التتويج بافريقيا.. الاهلي يجتمع بموسيماني لتمديد عقده

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تمديد عقد المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز للمرة العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية بدوري أبطال افريقيا التي أقيمت أمس السبت، بمدينة الدار البيضاء، ليعزز رقمه القياسي للتتويج باللقب، في عشر مناسبات مختلفة، بعدما حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وتعاقد النادي الأهلي مع موسيماني في أكتوبر الماضي لمدة موسمين؛ وذلك خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، الذي تقدم باستقالته بسبب ظروف أسرية أجبرته على العودة لبلاده.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع الخطيب خلال الأيام المُقبلة، لمناقشة تمديد عقده والاتفاق على كافة البنود بالإضافة إلى رفع راتبه السنوي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الفريق مع المدرب الجنوب افريقي ومنحه الثقة والتأكيد على التمسك به.

ونجح موسيماني في التتويج مع الأهلي بـ4 بطولات حتى الآن بداية من دوري أبطال أفريقيا (مرتين) ثم كأس مصر والسوبر الإفريقي، بجانب تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر.