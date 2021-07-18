صفقات الهلال | منافسة مع اتحاد جده على شراء حارس العرب

يتنافس نادي الهلال السعودي مع نظيره اتحاد جده، على التعاقد مع حارس المنتخب السعودي فئة الشباب ونادي التعاون، أسامه المرمش، خلال الميركاتو الصيفي 2021، لضمه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وتألق أسامه المرمش مع المنتخب السعودي خلال بطولة العرب للشباب والتي أقيمت بمصر وفاز بالبطولة على رفقة الأخضر على حساب الجزائر، كما حصل على أفضل حارس عربي شاب.

وبات أسامة المرمش هدفاً لناديي الاتحاد والهلال اللذين تقدما بعروض شفهية لوكيل اللاعب بهدف كسب خدماته، نظير المستويات الملفتة التي قدمها اللاعب في بطولة كأس العرب للمنتخبات، حسبما ورد بصحيفة عكاظ.

ويعتبر نادي اتحاد جده هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب، إذ أنه عرضه هو الأقوى، لكن الهلال لم يخرج من الصفقة، ومن المنتظر أن يحسم المرمش مستقبله الاحترافي في الأيام المُقبلة.

وأشاد الجميع بمستوى المرمش خاصة في مباراة المنتخب السعودي أمام السنغال، التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب، بعد تصديه لـ3 ركلات جزاء في اللقاء، وقاد الخضر للتأهل لنصف النهائي ثم الفوز على مصر.

وتفجرت موهبة الحارس الشاب صاحب الـ18 عامًا، عندما كان يلعب لفئة البراعم في نادي الجبلين، بحسب يونس اللويش مدربه وقتها، الذي أثنى على موهبة اللاعب من خلال تدريبه موسمين مع الجبلين، قبل انتقاله إلى نادي اللواء ومن ثم التعاون ناديه الحالي.