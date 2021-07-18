صفقات الهلال والنصر | منافسة مع الأهلي على ضم مدافع القادسية

دخل الثلاثي نادي الهلال والنصر والأهلي السعودي، في منافسة شرسة من أجل التعاقد مع مدافع فريق القادسية خليفة الدوسري، خلال الميركاتو الصيفي 2021، تمهيدًا لضمه قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وقررت إدارة نادي القادسية تعليق المفاوضات حتى عودة الدوسري من اليابان، إذ يتواجد مع المنتخب السعودي الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، والتي تنطلق يوم 23 من يوليو الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي للقادسية علي بن دعرم، في تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية الرياضية، أن النادي تلقى عددًا من العروض الرسمية والشفهية، تطلب خدمات الدوسري، لكنها علقت الحديث في موضوع اللاعب نهائيًا في الوقت الحالي حتى يفرغ من أولمبياد طوكيو.

وقال بن دعرم: “بعد نهاية الأولمبياد سيعرض ملف اللاعب على اللجنة الفنية، وإدارة النادي لدراسة العروض المقدمة من كل الجوانب ومن ثم البت في استمراره مع الفريق، أو قبول العرض الأفضل وبدء مرحلة التفاوض رسميًا”.

وأضاف:”اهتمامنا في الوقت الحالي منصب على مساندة الأخضر في مهمته الأولمبية، وكذلك يهمنا استقرار اللاعب وتركيزه، ثم مناقشة العروض التي وصلته”.