الليلة.. الهلال السعودي يخوض أولى ودياته بمعسكر النمسا

يخوض فريق الهلال السعودي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي ليوناردو جاريم، أولى وديات الزعيم خلال المعكسر الإعدادي بالنمسا، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2021-2022.

وخسر الهلال في وديته الأولى أمام التعاون السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب رديف ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، والتي استمرت لمدة 70 دقيقة فقط، ثم اختار جاريم عناصره وسافر إلى النمسا، للانتظام في المعسكر الخارجي.

ويقف جارديم على الأداء الفني والبدني للاعبيه في اللقاء التجريبي الأول الذي سيقام مساء اليوم الأحد، أمام بينزجاو النمساوي، على أن يدفع بتشكيلتين مختلفتين في المباراة لمنح الفرصة لكافة اللاعبين للمشاركة في الوديات التي سيخوضها الفريق، ضمن معسكره الإعدادي المقام بالنمسا، ويمتد حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وحدد الجهازان الفني والإداري للزعيم، مواعيد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في معسكره، وعددها 5 مباريات متفاوتة القوة، ستكون بدايتها الأحد المقبل 18 يوليو، والثانية الخميس 22 يوليو، والثالثة الأحد 25 يوليو، ثم الجمعة 30 يوليو، والخامسة يوم الأحد 1 أغسطس قبل يوم من نهاية المعسكر وعودة الفريق، ويدرس الجهاز الفني امكانية اضافة مباراة سادسة وسط المباريات الخمس.

ويختتم الهلال تجاربه الودية أمام فريق فنربخشه التركي، في المباراة المُقرر لها 30 يوليو الجاري، وذلك بعد أن أعلن النادي التركي عبر موقعه الرسمي أنه سيسافر إلى سلوفينيا لخوض المرحلة الثانية من المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في الفترة من 22 إلى 30 يوليو، لمواجهة الزعيم.