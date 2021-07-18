الحكاية كاملة | السر وراء تهئنة الزمالك بفوز الاهلي بدوري أبطال افريقيا وسحبها

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، سحب التهنئة التي قدمتها للنادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بعد ساعات قليلة من تهئنة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

الأزمة لم تكن وليدة اليوم، ولكن الحكاية بدأت منذ أن هنئت لجنة الزمالك الحالية، النادي الاهلي وإداراته وجماهيره بالتتويج ببطولة السوبر الافريقي على حساب نهضة بركان المغربي بهدفين دون رد.

السوبر الافريقي البداية

وأكد نادي الزمالك علاقته الطيبة بجميع الأندية المصرية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتمثيل مصر في جميع المسابقات والبطولات القارية، لكن الأمر أثار الغضب لدى مسئولي السوشيال ميديا بالقلعة البيضاء وهددوا بالاستقالة من مناصبهم، لكن تدخل رئيس المنظومة الإعلامية عمرو الدردير وتم حلها.

غضب مسئولي السوشيال ميديا

وبعد فوز الاهلي بدوري أبطال افريقيا، طلبت اللجنة المؤقتة بنشر تهنئة نادي الزمالك لإدارة الاهلي وجماهيره ولاعبيه على الموقع الرسمي وصفحات القلعة البيضاء، على غرار باقي الأندية.

وقوبل الأمر بالرفض القاطع من قبل مسئولي السوشيال ميديا وعلى رأسهم مدير محتوى السوشيال ميديا بالزمالك محمد السحار، وأعلن استقالته من منصبه عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مؤكدًا أن فريقه ليس له أي علاقة بالبيانات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية، كما أنه لم يتقاضى أجرًا على عمله لمدة 5 أشهر.

سحب التهنئة بسبب قناة الاهلي

وأعلن الزمالك في بيان رسمي سحب التهنئة للنادي الأهلي بسبب عدم تناول صفحات الأهلي الرسمية للتهنئة بالشكل الذي يليق بهم، إذ كتبت صفحة قناة الاهلي الرسمية عبر تويتر: “ننتظركم البطولة القادمة من أجل إعادة لقاء العام الماضي”.

ورد الزمالك في بيانه: “تعتبر اللجنة أن التهنئة كأنها لم تكن اعتراضا على عدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة، وبدلا من الهدف الأسمى وهو نشر الروح الرياضية ونبذ التعصب قوبلت بكل أسف من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم وعلى الصفحات الرسمية، كذلك نرفض تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق شيكابالا“.

قناة الاهلي تعتذر

اعتذرت قناة الاهلي في بيان على الصفحة الرسمية كالتالي: “تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر”.

وتابعت: “قام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدًا لفصله، وتؤكد إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.