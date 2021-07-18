الاهلي يحقق 5 مكاسب بعد الفوز بدوري أبطال افريقيا للمرة العاشرة

حقق النادي الاهلي 5 مكاسب بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه من أصل 14 نهائي شارك بهم، وذلك بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وفاز الأهلي على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية بدوري أبطال افريقيا التي أقيمت أمس السبت، بمدينة الدار البيضاء، ليعزز رقمه القياسي للتتويج باللقب، في عشر مناسبات مختلفة، بعدما حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

ويستعرض “الخليج 365” 5 مكاسب للأهلي بعد نجاحه بالتتويج باللقب.

انتعاش خزينة الاهلي

انتعشت خزينة الاهلي بعد التتويج باللقب بـ2 مليون ونصف دولار وهي مكأفاة الفوز بالبطولة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم حسبما أعلن رئيس الكاف باتريس موتسيبي.

الخطيب يكسب رهانه على موسيماني

ربح رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب، رهانه على المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني بعد أن تعاقد معه، إذ حقق العديد من الأرقام القياسية، أكثر مدرب إفريقي من داخل القارة تحقيقا للقب بـ 3 ألقاب، وأصبح على بعد لقب وحيد لمعادلة أسطورة القلعة الحمراء مانويل جوزيه.

كما لم يخسر موسيماني أي نهائي افريقي حتى الآن، فاز على الزمالك مع صن داونز وهزمهم مرة أخرى النسخة الماضية مع الأهلي والنسخة الحالية، كما توج بلقب دوري السوبر الافريقي مرتين.

مضاعفة رقم الزمالك ودفعة معنوية

عزز النادي الاهلي رقمه القياسي إذ وصل للقب العاشر بفارق 5 ألقاب عن أقرب منافسيه إذ حقق الزمالك ومازيمبي 5 ألقاب لكل نادٍ، كما حصل اللاعبين على دفعة معنوية من أجل الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز.

عقدة الفرق الجنوب افريقية

لم يخسر النادي الاهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق من جنوب إفريقي، البداية في 2001 حصد اللقب على حساب صن داونز للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

وفي 2013 توج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه بالفوز على أورلاندو بيراتيس، بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بالإضافة إلى فوزه على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

الاهلي ملك افريقيا

تربع الاهلي على عرش افريقيا بعد التتويج باللقب للمرة العاشرة، وفاز بلقب دوري أبطال إفريقيا بالمسمى الجديد مرتين متتاليتين للمرة الثالثة بعد 2005 و2006 و2012 و2013 كأكثر فريق يحقق هذا الإنجاز، إنيمبا ومازيمبي والترجي حققوها مرة واحدة فقط.