الكأس الذهبية: هندوراس إلى ربع النهائي وقطر على مشارفه

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لوس انجليس : لحقت هندوراس بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي للكأس الذهبية لمنطقة كونكاكاف في كرة القدم عندما تغلبت على بنما 3 2 السبت في هيوستن في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، فيما باتت قطر على مشارفه بفوزها الكبير على غرينادا برباعية نظيفة.

وحققت هندوراس فوزها الثاني في البطولة بعد الاول على غرينادا 4 صفر في الجولة الأولى فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين أمام قطر التي تحتاج إلى التعادل في الجولة الأخيرة أمام هندوراس بالذات الثلاثاء لحسم البطاقة الثانية الى ربع النهائي.

في المقابل، تجمد رصيد بنما عند نقطة واحدة في المركز الثالث، فيما خرجت غرينادا خالية الوفاض من دون رصيد.

ولحقت هندوراس بالسلفادور (المجموعة الأولى) وكندا والولايات المتحدة (الثانية) وكوستاريكا وجامايكا (الثالثة) إلى ربع النهائي.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى 1 آب/أغسطس المقبل.

وبكرت هندوراس بالتسجيل عبر روميل كيوتو في الدقيقة 22، لكن بنما ردت بهدفين لإريك ديفيس (32 من ركلة جزاء) وسيزار يانيس اثر تمريرة من ألبرتو كينتيرو (45) منهية الشوط الأول في صالحها.

وانتظرت هندوراس الدقيقة 61 لإدراك التعادل عبر ألكسندر لوبيس، قبل أن يسجل كيوتو هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بعد أربع دقائق.

وفي المباراة الثانية، حققت قطر، بطلة آسيا، فوزها الأول في المسابقة التي تشارك فيها للمرة الأولى كضيفة، بعد تعادلها مع بنما 3 3 في الجولة الأولى.

وحسمت قطر انتصارها في الشوط الأول بتسجيلها ثلاثية تناوب عليها عبد العزيز حاتم محمد عبدالله (11) وأكرم عفيف (22) ومحمد مونتاري (36)، قبل أن يختم المعز علي المهرجان مطلع الشوط الثاني (46).

وتدخل مشاركة قطر في البطولة في اطار استعداداتها لاستضافة مونديال 2022 حيث اعتبر مدربها الإسباني فيليكس سانشيس "أنها ستمنحه فرصة للوقوف على جاهزية الفريق لهذه البطولة، فالمشاركة في بطولات رسمية والتعرف على مدارس كروية مختلفة ستمنحنا فرصة لتقييم مستوانا مقارنة بالمنتخبات التي سنواجهها في بطولة كأس العالم".

وأعقب تتويج قطر بلقب كأس آسيا خوضه العديد من المنافسات الدولية، منها بطولة كوبا أمريكا بالبرازيل في 2019، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 التي واجه خلالها منتخبات أوروبية، بعد دعوته للمشاركة فيها ضمن إعداد منتخب البلد المضيف للنسخة المقبلة من المونديال.