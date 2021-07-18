شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. المسحة العاجلة تؤكد سلامة سمر حمزة ومدربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحة العاجلة التى خضع لها الثنائى سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة، ومحمد طلبة المدرب الخاص بها، عن سلبية المسحة وسلامتهما.

وخضعت اللاعبة ومدربها لمسحة أمس بعد ظهور بعض الأعراض عليهما، من زكام وسعال، فتم إجراء مسحة عاجلة ظهرت نتيجتها بعد مرور 3 ساعات فقط، وتم التأكد من سلامتهما.

وخضعت اللاعبة لتدريب صباحى اليوم تحت قيادة مدربها، ويعول عليها الجميع تحقيق ميدالية أولمبية، فى ظل النتائج الطيبة التى حققتها فى مختلف البطولات التى شاركت فيها مؤخرا.

ويٌعد محمد طلبة صاحب خبرات كبيرة فى التدريب، ويتولى تدريب اللاعبة منذ سنوات، وخلال مشاركتها فى أولمبياد ريو دى جانيرو، وحققت اللاعبة تحت قيادته الكثير من الميداليات والألقاب.