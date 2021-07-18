شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نهائيات تمنح موسيمانى لقب "بعبع" الأهلى بعد 51 مباراة و4 بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رقماً مميزاً مع المارد الأحمر فقد حقق العلامة الكاملة فى كل النهائيات التى خاضها مع الأهلى بعد تتويجه بالنجمة العاشرة، وفاز على الزمالك 2-1 فى نهائى القرن الشهير ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا ثم فاز على الطلائع بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل ليحصد كأس مصر، كما فاز على نهضة بركان المغربى 2-0 ليتوج بطلا للسوبر الأفريقى، ثم فاز على كايزر تشيفز 3-0 ليتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

قاد موسيمانى الأهلى فى 51 مباراة، فاز فى 37 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 102 هدفا وتلقت شباكه 34، وتوج المدرب الجنوب أفريقى بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 ولقبين مع الأهلى 2020 و 2021.

وحقق موسيماني مع الأهلي 4 بطولات، هي دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الأفريقي مرة، وقاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل والدوري والكأس والسوبر المحلي والسوبر الافريقى.

وأثبت الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه مدرب صاحب فكر ورؤية فنية عالية، تُمكنه من إدارة المباريات الكبرى تحديداً، وقاد المدرب الجنوب أفريقى فريق الأهلى فى مباريات كثيرة، وتفوّق بشكل واضح، لكن تبقى إدارته للمباريات الكبرى تحديداً بشكل رائع أحد أهم مقومات نجاحه مع الأهلى منذ توليد المسئولية أول أكتوبر الماضى.

موسيمانى صاحب "دماغ ألماظ"، كما يرى البعض، فهو يُجيد قراءة المنافس ويستعد جيداً للمواجهات القوية، ويستغل نقاط قوته ويعرفها جيداً، كما ينجح فى اللعب على "وتر" ضعف المنافسين، فهو أصبح كالجراح الماهر الذى يمسك بـ"مشرط" تشريح الخصم من أجل تحقيق أهداف الأهلي.