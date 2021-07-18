شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يؤجل عروض الاحتراف بسبب الأولمبياد بعد جلسة شوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق رمضان صبحي، لاعب نادى بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبى، ملف مناقشة عروض الاحتراف التى وصلته مؤخرا، سواء من الدورى التركى أو الألمانى وكذلك الخليج، بعد الجلسة التى جمعته مع شوقى غريب المدير الفنى للفراعنة مؤخرا، وتم خلالها الاتفاق مع المدرب على التركيز فى الأولمبياد والعمل على تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية.

وأكد شوقى غريب لرمضان صبحي أنه لابد أن يركز تماماً فى المباريات المقبلة، خاصة أنه القائد الثانى للفريق بعد أحمد حجازى وتربطه علاقة قوية بجميع زملائه، وكان قيامه بدور القائد داخل وخارج الملعب أحد أهم أسباب تتويج منتخب مصر الأولمبى ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالقاهرة لأول مرة فى التاريخ.

رمضان صبحي مطلوب فى 3 دوريات

وكان مصدر مقرب من اللاعب قال إن رمضان صبحي مطلوب بالفعل في أحد الأندية الإماراتية، كما أبدى نادي جالاتا سراي التركي وكولن الألماني اهتماماً بالجناح الدولي، إلا أن إدارة بيراميدز تتحفظ حتى الآن على فكرة التفريط في رمضان صبحي مهما كانت المغريات المادية نظراً للحاجة لخدماته والحفاظ على أمال الفريق في الفوز بالبطولات خلال المرحلة المقبلة.

وتعتبر الجبهة اليسرى للمنتخب الأولمبى التى تضم أحمد فتوح ورمضان صبحي أقوى وأبرز أسلحة المنتخب فى أولمبياد طوكيو، والتى كان لها الدور الأقوى فى تتويج الفراعنة ببطولة أمم افريقيا من خلال خلق الفرص للمهاجمين وتحديدا مصطفى محمد الذى قاد الفراعنة فى البطولة الافريقية الا أنه يغيب عن الفراعنة فى الأولمبياد.

رمضان صبحي وفتوح يقودان الجبهة اليسرى للفراعنة

رمضان صبحي يرافض حجازى فى الفندق

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تسكين لاعبى المنتخب فى غرف مزدوجة بناء على قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، والذى تم إخطار الجهاز الفنى به قبل السفر، وقرر الجهاز الفنى للمنتخب أن يرافق رمضان صبحي فى الغرفة زميله أحمد حجازى، خاصة أن حجازى ورمضان يعتبران القائدان الأول والثانى للفراعنة فى الأولمبياد.